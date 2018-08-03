Вдруге не знайшлося охочих поставити в школи Олександрійщини обладнання для хімічних кабінетів

Сьогодні, 3 серпня, було відмінено другий тендер на поставку обладнання для кабінетів хімії Користівської ЗШ, Новопразького та Червонокам’янського НВО. Причиною слугувало подання для участі в торгах менш ніж двох тендерних пропозицій. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Зазначимо, що перший тендер на придбання обладнання для хімічних кабінетів оголосили 27 червня, проте тендер, запланований на 17 липня, так і не відбувся через відсутність пропозицій. Повторний тендер оголосили в той же день – у вівторок, 17 липня. Проте охочих поставити, до трьох навчальних закладів Олександрійського району, обладнання не знайшлось.