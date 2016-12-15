Як раніше повідомляв Голос Громади, жителі Нової Праги були стурбовані тим, що відмінили вечірній рейс з Олександрії до селища, який йшов о 17:50.

З вівторка ж, 13 грудня 2016 року його було відновлено. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили в довідковому бюро автовокзалу.

Як раніше зазначав керівник компанії-перевізника Володимир Ковальчук, рейс буде відновлено після відкриття Знам’янської траси, яке офіційно було заплановано на сьогодні, 15 грудня.