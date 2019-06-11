Великі й маленькі олександрійці самостійно облаштували територію для відпочинку біля місцевої водойми

Мешканці району 8-ї школи власними силами вирішили навести порядок на місцевому орендовано ставку, територія якого була занедбано та захаращеною.

Дивлячись на безініціативність орендаря олександрійці прийняли рішення навести лад на даній території й влаштували суботник.

Власними силами люди покосили траву, зрізали сухі гілки, прибрали купи сміття, облаштували кабінку для перевдягання, змайстрували лавки для сидіння та перетворили берег в охайну, чисту зону відпочинку.

Приємним є те, що діти активно долучилися до благоустрою та прибиранню території разом з дорослим.

За информацією із сайту Олександрійської міської ради з посиланням на Голос Громади.