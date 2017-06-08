Сьогодні, 8 червня 2017 року члени виконавчого комітету затвердили проект рішення щодо обмеження руху великогабаритного транспорту головними вулицями Олександрії.

Так, при показниках температури повітря вище +28 градусів з 8 до 20 години буде обмежено рух транспорту з навантаженням на вісь більше 3 т по вулицях Першотравневій, Діброви, Садовій, Перспективній, Григорія Усика, Козацькій, 6-го Грудня, Новопразькому шосе та проспекту Соборному.

Крім цього, управлінню ЖКГ доручено встановлення на в’їздах в місто відповідних дорожніх знаків та обладнання спеціальних майданчики для перевантаження автомобілів, з яких підприємці міста повинні організувати доставку товарів до своїх підприємств транспортом дозволеної вантажопідйомності.

Відділенню поліції рекомендовано організувати постійний контроль за рухом великовантажного транспорту.