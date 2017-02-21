Внаслідок потепління останніми днями на Центральному ринку міста «розлились» величезні калюжі.

Продавці змушені працювати в підтоплених металевих павільйонах та палатках, не кажучи вже про те, що практично весь ринок в ямах та вибоїнах.

“Орендна плата зросла, а асфальт так і не поклали”, – розповів кореспонденту Голосу Громади один з торговців.

Продавці скаржаться, що з 15 лютого цього року місце на ринку орендують за 5 грн 50 коп за квадратний метр замість 3 грн 50 коп, але умови праці так і лишилися без змін.

Таким чином, продавці змушені боротися з “потопами” старими, перевіреними методами: за допомогою відер, віників та совків.