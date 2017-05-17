Верховна Рада передбачила відповідальність за пропаганду георгіївської стрічки

Вчора Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект № 2987 «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».

За документ проголосували 238 депутатів ВР, передає кореспондент РБК- Україна. Проектом передбачається ввести диференційовану адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївською (гвардійської) стрічки. Відзначається, що пропагандою георгіївською (гвардійської) стрічки є публічне використання, демонстрація, носіння, а також поширення георгіївської стрічки або її зображення.

Так, встановлюється відповідальність за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки або її зображення. Це включає показ георгіївською (гвардійської) стрічки під час масових заходів (мирних зібрань), зображення на плакатах, наклейках, листівках, носіння на одязі, речах, кріплення на автомобілях, використання в сучасних творах мистецтва, використання засобами масової інформації.

Також передбачається відповідальність за такі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення. При цьому, виготовлення або розповсюдження георгіївської стрічки або її зображення віднесені до правопорушень, які мають вищу суспільну небезпеку. Зазначені дії тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.