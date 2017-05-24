Верховна Рада підтримала введення квот на український контент на телевізійних каналах на рівні 75%

За рішення підтримати законопроект №5313 про внесення змін до законів про мову аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації вчора проголосували 269 народних депутатів, повідомляє «Слово і Дело».

Згідно з документом, у телерадіокомпаній загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше 75% ефіру протягом доби в проміжках з 7 до 18 і з 18 до 22 годин. Регіональні та місцеві ТРК повинні випускати не менше 50% україномовного контенту.

У документі зазначено, що передача вважається українськомовною в разі, якщо всі її ведучі виступають українською мовою. У той же час допускається показ без дублювання або додаткового озвучування репортажів з місць подій (без коментарів і текстового супроводу ведучого), трансляція виступів гостей програми та музичних творів.