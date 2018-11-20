Верховна Рада України узгодила законопроект про перейменування Кіровоградської області

Відповідно до законопроекту №8380 «Про внесення змін до статті 133 Конституції України» Верховна Рада України прийняла рішення перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Після кількох невдалих голосувань направлений законопроект підтримало 239 депутатів ВР України.

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада України направила вищевказаний законопроект до Конституційного суду України, який наразі підлягає розгляданню вказаними органами влади.

Закон про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку набуває чинності після підтвердження Конституційного суду України.