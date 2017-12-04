Щойно багато хто з олександрійців на екранах своїх телевізорів пильно спостерігав за запеклою боротьбою серед талановитих дітей, котрі нині беруть участь у головному вокальному шоу країни – “Голос країни. Діти”.

Олександрійка Вероніка Чорна, до якої повернулися усі три тренери під час сліпих прослуховувань, в команді ще двох учасників виконала відому українську народну пісню “Ой у гаю, при Дунаю”.

Звичайно, виконання такого вокального твору не змогло не зворушити глядачів та тренерів, проте, нажаль, тренери Вероніки для подальшого змагання, обрали одного з учасників тріо – Олександра Міньонка. На цьому етапі шоу, наша землячка гідно залишає його.

І хай це не перемога, але ми пишаємося тобою, Вероніко!