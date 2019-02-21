Ветеринар повідомив про сказ власницю домашнього улюбленця на Кіровоградщині

На Кіровоградщині власниця кота звернулась до ветлікарні, коли у її домашнього улюбленця вже з’явились судоми.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Відповідно в даному будинку та загрозливій зоні, за рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, було введено карантинні обмеження, проводиться дезінфекція території та вакцинування.

Власницю ж кота притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штраф за відсутність щеплення у тварини.