Тендер на проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121116 – Нова Прага (межа Олександрійського району) – Дубівка – Петрокорбівка – Верблюжка оголосили 5 вересня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Очікувана вартість1 109 104 грн та може бути зменшена в результаті торгів.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 21 вересня, а безпосередньо аукціон відбудеться 24 вересня.