За підсумками січня – липня 2017 року платниками Олександрійської ОДПІ (головний офіс, Знам’янське, Олександрівське, Онуфріївське, Петрівське, Світловодське відділення) сплачено до Державного бюджету 33,4 млн.грн. військового збору. В порівнянні з відповідним періодом минулого року українські збройні сили отримали більше на 11 млн.грн. або 148,9 відсотків.

Про це Голосу Громади повідомила Начальник Олександрійської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області А.Тітекіна.

Зокрема, платниками м.Олександрія сплачено 7,6 млн.грн. військового збору (на 2,5 млн.грн. більше проти відповідного періоду 2016 року, або 149,7%), Олександрійського району відповідно 3,7 млн.грн. (на 1,3 млн.грн. більше проти відповідного періоду 2016 року, або 134,2%).

Нагадаємо, військовий збір запроваджено з 03 серпня 2014 року, платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і іноземні доходи, нерезиденти з доходами, отриманими в Україні, та податкові агенти. Ставка податку – 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування (загальний місячний або річний оподатковуваний дохід). Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету.