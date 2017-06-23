Від секретаря міської ради депутати вимагають звіту

Сьогодні, у ході проведення чергової сесії Олександрійської міської ради, з пропозицією щодо звітування секретаря міськради Олени Богоявленської виступив депутат Олександрійської міської ради від фракції “Радикальна партія” Микола Смакула.

Микола Мирославович зазначив, що він вимагає секретаря Олександрійської міськради відзвітувати та пояснити, чому подані, ним, депутатом Олександрійської міської ради, проекти рішення, вже майже другий рік не розглядаються на сесії міськради.

Депутат вважає, що така діяльність секретаря міськради – це порушення закону: перевищення службових повноважень та перешкоджання депутатській діяльності.