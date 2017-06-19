Від сьогодні “вода” для олександрійців подорожчала

Про підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення повідомляє ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.

Нові тарифи вводяться від сьогодні, 19 червня 2017 року:

– на централізоване водопостачання в розмірі 10,668 грн./м3 з ПДВ;

– на централізоване водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання в розмірі 3,996 грн./м3 з ПДВ;

– на централізоване водовідведення в розмірі 9,552 грн./м3 з ПДВ.

– на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 11,22 грн./м3 з ПДВ;

– на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 10,044 грн./м3 з ПДВ.