Відсьогодні вступає в силу норма закону стосовно додаткових штрафних санкцій за заборгованості по аліментах

Впроваджена норма стосується другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває і говорить про те що:
- якщо у платника аліментів виникає заборгованість в сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за 1 рік, то на таку особу накладатиметься штраф в розмірі 20% від заборгованої суми;
- якщо у платника виникає заборгованість в сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за 2 роки, то в такому випадку штраф збільшуватиметься і вже становитиме 30%;
- якщо ж заборгованість в сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за 3 роки, то штраф становитиме 50% від заборгованої суми.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства юстиції України.
Такі штрафи стануть своєрідною компенсацією дітям за несвоєчасне отримання коштів.