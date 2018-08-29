Відсьогодні вступає в силу норма закону стосовно додаткових штрафних санкцій за заборгованості по аліментах

Впроваджена норма стосується другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває і говорить про те що:

якщо у платника аліментів виникає заборгованість в сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за 1 рік, то на таку особу накладатиметься штраф в розмірі 20% від заборгованої суми;

якщо у платника виникає заборгованість в сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за 2 роки, то в такому випадку штраф збільшуватиметься і вже становитиме 30%;

якщо ж заборгованість в сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за 3 роки, то штраф становитиме 50% від заборгованої суми.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства юстиції України.

Такі штрафи стануть своєрідною компенсацією дітям за несвоєчасне отримання коштів.