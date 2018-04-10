Від власників нерухомого майна надійшло майже 2 мільйона 300 тисяч гривень

За січень-березень 2018 року власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів території обслуговування Олександрійської ОДПІ (м.Олександрія, м.Знам’янка, м.Світловодськ, Олександрійський, Знам’янський, Світловодський, Онуфріївський, Олександрівський та Петрівський райони) 2303,2 тис.грн., що на 1240,9 тис.грн. більше надходжень 2017 року.

Як зазначив в.о. начальника Олександрійської ОДПІ Сергій Пашко, безперечним лідером у сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники майна – юридичні особи. Ними сплачено 2267,6 тис.грн., що на 1215,4 тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. Фізичні особи поповнили бюджети на 35,6 тис. гривень.

Нагадаємо, громадяни, котрі мають нерухомість, що підлягає оподаткуванню, сплачують цей податок після отримання від органів ДФС повідомлення-рішення про нараховану суму, тобто після 1 липня 2018 року. Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою або квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинків більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м.

Громадяни, у яких житлова нерухомість, зокрема, квартира загальною площею понад 300 кв.м або будинок більше 500 кв.м, сплатять додатково 25 тис. гривень.

Фахівці Олександрійської ОДПІ пропонують громадянам – власникам нерухомого майна провести звірку в органах ДФС щодо майна, на яке нараховуватиметься податок. Однак, зробити це вони мають протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення.