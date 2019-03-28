Від займання електролічильника ледве не згорів приватний будинок в Олександрії

Минулої доби бійці 2-го пожежно-рятувального підрозділу м.Олександрії ліквідували 2 пожежі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Спочатку рятувальники гасили пожежу по вул. Декабристів, де горіло 30 м2 сміття на відкритій території, а потім на території приватного сектору по вул. Куйбішева, де зайнявся електролічильник.

Травмованих та загиблих немає. Причини пожеж з’ясовуються.

