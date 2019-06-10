Відзавтра на Кіровоградщині зросте вартість проїзду в електричках приміського сполучення

Для приведення тарифів у поїздах приміського сполучення до єдиного рівня по регіональній філії «Одеська залізниця» найближчим часом буде проіндексовано вартість проїзду пасажирів.

Так, з 11 червня на території Кіровоградської області підвищаться тарифи на проїзд в електричках й збільшаться у середньому на 15,2%, повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Укрзалізниці.

Вартість повного квитка у приміському сполученні на території залізничних перевезень встановлена від 11 грн на перші 5 км до 50 грн на 320 км залежно від дальності поїздки.

Проїзд для дітей віком від 6 до 14 років, як і раніше, становитиме 75 % від вартості повного квитка. Студенти користуватимуться 50 % пільгою.