Від завтра олександрійці зможуть купувати валюту онлайн

Завтра, 7 лютого, ПриватБанк вводить в дію послугу онлайн-продажу валюти через мережу Інтернет.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ПриватБанку.
Дана функція працюватиме через мобільний додаток Privat24.
Клієнти банку матимуть змогу миттєво купувати й продавати долари США та євро для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні в рамках встановленого НБУ ліміту до 150 тис. грн на добу.
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