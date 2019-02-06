Від завтра олександрійці зможуть купувати валюту онлайн

Завтра, 7 лютого, ПриватБанк вводить в дію послугу онлайн-продажу валюти через мережу Інтернет.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ПриватБанку.

Дана функція працюватиме через мобільний додаток Privat24.

Клієнти банку матимуть змогу миттєво купувати й продавати долари США та євро для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні в рамках встановленого НБУ ліміту до 150 тис. грн на добу.