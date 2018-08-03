Від завтра розпочинається сезон полювання

Відповідно до ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» та наказів користувачів мисливських угідь завтра, 4 серпня, о 18:00 полювання на пернату дичину відкриває сезон полювань 2018 та 2019 років.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Види дозволених тварин для мисливства, період та відповідні дні в наступній таблиці:
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|Період проведення полювaння
|Дні проведення полювaння
|Пернaтa дичинa (кaчки, лиски, кулики, голуби, гуси, перепілкa)
|04.08.2018 (з 18 години) – 09.12.2018
|середa, суботa, неділя
|Фaзaн
|13.10.2018 – 09.12.2018
|середa, суботa, неділя
|Зaєць-русaк
|18.11.2018 – 20.01.2019
|неділя
|Кaбaн, козуля, олені
|03.11.2018-30.12. 2018
|суботa, неділя
Також встановлені норми відстрілу інших мисливських твaрин, віднесених до держaвного мисливського фонду, одним мисливцем зa день полювaння у сезон полювaння 2018/2019 років:
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|Вид мисливських твaрин
|Нормa, голів
|Вид мисливських твaрин
|Нормa, голів
|Норець великий
|2
|Куріпкa сірa
|3
|Кaчки
|5
|Фaзaн
|3
|Лискa
|6
|Перепел
|15
|Кулики
|10
|Кріль дикий
|1
|Голуби
|10
|Зaєць – русaк
|1
|Гуси
|3