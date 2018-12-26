Відбулася позачергова сесія Олександрійської міської ради

Сьогодні, 26 грудня, відбулася позачергова 57-ма сесія Олександрійської міської ради.

Повідомляє Голос Громади.

На розгляд депутатів було винесено два питання:

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок.

При розгляді першого питання було внесено зміни до міського бюджету:

по доходам:

збільшено доходи місцевого бюджету на 20880,0 тисяч гривень коштом субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, та організацію виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 934-р, рішення Олександрійської міської ради від 22 грудня 2017 року № 391 «Про міський бюджет на 2018 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету від 26 грудня 2018 року «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» та висновки постійних комісій міської ради.

по видаткам:

коштом субвенції профінансовано управління освіти на оплату енергоносіїв на суму 146,2 тисячі гривень, управління ЖКГ на 1941,8 тисячі гривень – кошти направлені на придбання спеціальної техніки для прибирання та санітарного утримання міста.