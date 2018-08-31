Відповідну інформацію озвучила головний спеціаліст відділу освіти РДА Світлана Михайленко сьогодні, 31 серпня, під час колегії в Олександрійській РДА.

За словами в.о. обов’язки керівника відділу освіти району, забезпечення твердим паливом шкіл становить 66% і надалі придбання палива триває, як і ремонтні роботи у семи закладах загальної середньої освіти, але й вони на стадії завершення.

Водночас, заклади дошкільної освіти вже забезпечені паливом на 100%, також у садочках вже завершені всі поточні ремонтні роботи.

Зазначимо, що за словами Світлани Михайленко, у закладах освіти Олександрійського району проведені ремонтні роботи класних кімнат та поточні електромонтажні роботи, придбані меблі та комп’ютерне обладнання, проінспектовані шкільні котельні і топкові, придбано тверде паливо, проведені протипожежні заходи.