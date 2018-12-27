Відбулося нагородження кращих олександрійців на ХІІІ фестивалі-конкурсі «Дивограй»

Днями в Олександрійській дитячій музичній школі відбувся ХІІІ міський відкритий фестиваль-конкурс «Дивограй».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

У ХІІІ фестивалі-конкурсі взяли участь вихованці з шести шкіл естетичного виховання міста, району та області: Олександрійської, Пантаївської, Новопразької, Кременчуцької, Долинської та дитячої музичної школи «Перлина» сел.Олександрійського.

Змагання проходили серед солістів-виконавців і вокальних та інструментальних ансамблів у п’яти номінаціях, та трьох вікових категоріях.

Олександрійці показали найкращі результати на фестивалі-конкурсі та здобули кращі місця.

П’ять виконавців у кожній номінації були відзначені спеціальним дипломом журі «За краще виконання твору українського композитора».

ГРАН-ПРІ отримав камерний оркестр класичної і сучасної музики «Рапсодія» ОДМШ (керівник Гречанюк Т.Ю., концертмейстер Нєдова А.Р.).

В рамках фестивалю пройшли концерти за участю майстрів мистецтв і художніх колективів міста та області та відбулося урочисте нагородження учасників і Гала-концерт кращих лауреатів конкурсу «Дивограй».