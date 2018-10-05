Відбулося поповнення у депутатській фракції «БПП «Солідарність» у міській раді

Сьогодні, 5 жовтня, на черговій сесії Олександрійської міської ради голова Олександрійської міської виборчої комісії Олександр Кіяшко оприлюднив протокол №5 від 11 вересня 2018 р. про обрання депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати, включеного до виборчого списку Олександрійської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», повідомляє «Голос Громади».

Як зазначив О.Кіяшко, відповідно до повідомлення від 16.05. 2018 Олександрійської міської ради про дострокове припинення повноважень депутата міської ради VII скликання від міської організації партії «БПП «Солідарність» Коломійцева Андрія Олександровича згідно з його заявою, Олександрійська міська виборча комісія встановила: обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від даної місцевої організації партії. Таким чином, міська виборча комісія постановила визнати обраним депутатом Олександрійської міської ради Юнака Анатолія Миколайовича, включеного до виборчого списку Олександрійської міської організації партії «Блок Петра Порошенка».

Після прийняття і підписання депутатських зобов`язань новообраним депутатом, міський голова Степан Цапюк урочисто вручив йому мандат та значок і Анатолій Юнак зайняв місце серед колег по депутатському корпусу, після чого сесія продовжила роботу.