Відбулося відзначення мешканців Олександрії нагородами «Олександрієць року» (ФОТО/ВІДЕО)

Сьогодні, 26 травня, у ПК «Світлопільський» відбулися урочистості з нагоди святкування Дня міста Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Під час святкового заходу відбулося відзначення місцевих мешканців нагородами «Олександрієць року».

Так, дипломами та статуетками за перемогу у конкурсі «Олександрієць року» були відзначені 5 уродженців Олександрії, серед яких: Троцюк Тетяна Володимирівна, директор Олександрійської централізованої бібліотечної системи у номінації «Керівник року»; Лазаренко Роман Васильович, директор ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» у номінації «Підприємець року»; Балуба Олена Анатоліївна, вчитель іспанської мови НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.№9 – спеціалізована школа» у номінації «Професіонал року»; громадська організація «Нова хвиля» у номінації «Громадський лідер року» та колектив аматорської студії художньої творчості «Universal Art» у номінації « Талант року».

Присутніх заходу розважали музичні та танцювальні виступи місцевих вокальних й хореографічних колективів.

Кульмінацією дійства стало виконання пісні про рідне місто – Олександрію (відео).