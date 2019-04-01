Відбулося засідання колегії Олександрійської райдержадміністрації

Днями під керівництвом першого заступника голови РДА Юрія Коваля відбулося планове засідання колегії Олександрійської районної державної адміністрації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Під час засідання члени колегії звітувалися та розглянули наступне: хід виконання районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ – інфекції /СНІДу на 2015 -2018 роки, питання «Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомом Лікарівської сільської ради з питань забезпечення комплексного розвитку підвідомчої території», підготовку агропромислового комплексу району до проведення комплексу весняно-польових робіт.

З усіх розглянутих питань члени колегії ухвалили відповідні рішення.