Відбулися змагання з кульової стрільби між олександрійськими командами «УкрАгроКому» (ФОТО)

1

Цими вихідними, 3 лютого, відбувся 4-й вид Спартакіади присвяченої 19-й річниці з дня заснування ТОВ «УкрАгроКом».

Повідомляє Голос Громади.

За  ініціативи комерційного директора  компанії Фесюка  П.Д.  до Спартакіади було включене  змагання по кульової стрільби з пневматичної гвинтівки.  Змагання командні, склад команди 4 чоловіка та 1 жінка. Чоловіки змагались у двох вправах стрільба лежачі  та стрільба стоячи, жінки виконували  вправи стрільба лежачі  та  вправа стрільба з коліна  –  по п’ять пострілів на кожну вправу. Тож місця в загальнокомандному заліку Спартакіади розподілились :

Читайте також:  Історія переселенки з Донецька, яка змогла реалізувати себе в Олександрії

5 місце – ТОВ «Гермес – Трейдінг» – 262 очки;

4 місце – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»  – 350 очки;

ІІІ місце – відділок №5  ТОВ «УкрАгроКом» с. Михайлівка – 357 очки;

ІІ місце –  Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом» –  372 очки;

І місце – «Олександрійський цукровий завод» – 384 очки.

А в особистій  першості  серед чоловіків та жінок перемогу  виборола представниця Олександрійського  цукрового заводу  Рапота Тетяна   яка з 10 влучних пострілів набрала 93 очки і посіла  відповідно –  1 місце. Другим став представник  Центрального офісу ТОВ «УкрАгроКом» Куруп Микола  – 86 очки  та Третє місце посів Дивляш Олександр   працівник Елеватора ТОВ «УкрАгроКом»   –  85 очок.

Читайте також:  Олександрійщиною курсуватиме додатковий потяг на святкові дні у березні (РОЗКЛАД)

Суддівська колегія  та Оргкомітет  Спартакіади ТОВ «УкрАгроКом» висловлюють подяку «Патріотично спортивному клубу «Захист» за підтримку в проведенні  змагань з кульової стрільби.

Анонс 9.02.2019р. в 9.00 на КСК «Олімп» вперше в Спартакіаді ТОВ «УкрАгроКом», а також  на Олександрійщині відбудуться змагання з «Флорбола» вхід вільний.

Головний суддя змагань  Ю.Котов

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ