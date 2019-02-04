Відбулися змагання з кульової стрільби між олександрійськими командами «УкрАгроКому» (ФОТО)

Цими вихідними, 3 лютого, відбувся 4-й вид Спартакіади присвяченої 19-й річниці з дня заснування ТОВ «УкрАгроКом».

Повідомляє Голос Громади.

За ініціативи комерційного директора компанії Фесюка П.Д. до Спартакіади було включене змагання по кульової стрільби з пневматичної гвинтівки. Змагання командні, склад команди 4 чоловіка та 1 жінка. Чоловіки змагались у двох вправах стрільба лежачі та стрільба стоячи, жінки виконували вправи стрільба лежачі та вправа стрільба з коліна – по п’ять пострілів на кожну вправу. Тож місця в загальнокомандному заліку Спартакіади розподілились :

5 місце – ТОВ «Гермес – Трейдінг» – 262 очки;

4 місце – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом» – 350 очки;

ІІІ місце – відділок №5 ТОВ «УкрАгроКом» с. Михайлівка – 357 очки;

ІІ місце – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом» – 372 очки;

І місце – «Олександрійський цукровий завод» – 384 очки.

А в особистій першості серед чоловіків та жінок перемогу виборола представниця Олександрійського цукрового заводу Рапота Тетяна яка з 10 влучних пострілів набрала 93 очки і посіла відповідно – 1 місце. Другим став представник Центрального офісу ТОВ «УкрАгроКом» Куруп Микола – 86 очки та Третє місце посів Дивляш Олександр працівник Елеватора ТОВ «УкрАгроКом» – 85 очок.

Суддівська колегія та Оргкомітет Спартакіади ТОВ «УкрАгроКом» висловлюють подяку «Патріотично спортивному клубу «Захист» за підтримку в проведенні змагань з кульової стрільби.

Анонс 9.02.2019р. в 9.00 на КСК «Олімп» вперше в Спартакіаді ТОВ «УкрАгроКом», а також на Олександрійщині відбудуться змагання з «Флорбола» вхід вільний.

Головний суддя змагань Ю.Котов