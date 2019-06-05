Відбулися зміни в складі у штаті Олександрійської РДА

У штатному розпису виконавчих органів Олександрійської районної державної адміністрації відбулися зміни на двох посадах, повідомляє «Голос Громади».

Про це повідомила присутніх на черговій сесії Олександрійської районної ради сьогодні, 5 червня, голова ради Ольга Коріненко.

Так, начальником відділу культури і туризму Олександрійської РДА розпорядженням голови райдержадміністрації призначено Білик Валентину Олексіївну.

А на посаду начальника відділу освіти Олександрійської РДА згідно з відповідним розпорядженням призначено Павук Тетяну Анатоліївну. Обидві кандидатури пройшли конкурсний відбір та стали його переможницями, відповідно до частини 2 статті 31 Закону України «Про державну службу» – зазначила у своїй інформації О.Коріненко..