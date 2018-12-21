Відбувся суд над мешканцем Олександрії, який до смерті забив дружину

Суд розглянув справу, в якій мешканець міста Олександрії до смерті забив свою дружину через посиденьки з подругою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

За матеріалами справи, що опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, раніше не судимий, бездіяльний житель Олександрії підійшов до своєї дружини, яка сиділа на лавці біля вхідних дверей гаражу, та тричі вдарив її кулаком. Того ж дня жінка померла від тілесних ушкоджень у вигляді закритої тупої травми черевної порожнини: розрив селезінки в Олександрійській міській лікарні №1.

Чоловік спричинив дружині тілесні ушкодження у вигляді закритої тупої травми черевної порожнини: розрив селезінки тощо.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні злочину визнав частково.

11 грудня 2018 року Олександрійський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні вбивства і призначив покарання у виді позбавлення волі на сім років.