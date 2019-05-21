Відбувся відкритий чемпіонат міста Олександрії з військово-спортивних багатоборств

За традицією, наприкінці навчального року в Олександрії проводять змагання відкритого чемпіонату з військово-спортивних багатоборств.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ПСК «Захист» у Фейсбук.

В змаганнях взяли участь члени обласного осередку, команда СК «Буревісник» м. Кропивницький, СК «Скіф» м. Благовіщенськ, ВПК «Саланг» м. Онуфріївка, наші давні друзі з міста Запоріжжя, а також організатори змагань, спортсмени ПСК «Захист» м. Олександрія. Загалом близько 140 чоловік.

Спортсмени отримали чудовий досвід, дипломи та медалі.