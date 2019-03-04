Відкрилася персональна виставка картин олександрійської художниці «Сяйво душі»

Цими вихідними в Олександрії у будівлі Палацу Урочистих подій (РАГС) відкрилась персональна виставка живопису Тетяни Осики під назвою «Сяйво душі».

Повідомляє Голос Громади.

Нині – це четверта персональна виставка талановитої художниці (перша відбулася у 2016 році також у нашому місті) й вона є доцільною на початку весни, коли все навкруги оживає, пробуджується від зимового сну, радіє… Ось так і людська душа, яка любить, мріє й відроджується.

Під час урочистої частини з привітальним словом до винуватиці заходу та всіх присутніх звернулася заступник народного депутата України Анатолія Кузьменка Святець Олена Миколаївна.

Відвідувачі виставки живопису Тетяни Осики мали змогу насолодитися чарівними картинами мистецького небосхилу під акорди живої музики.

Для поціновувачів робіт олександрійської художниці був організований фуршет та розіграш картин митця.

Мешканці Олександрії й всі охочі можуть відвідати виставку до 10 березня за адресою пр. Соборний, 50.

