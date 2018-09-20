Відкриття виставки “AGROEXPO” та її нові віяння

Цього року Міжнародна агропромислова виставка “AGROEXPO-2018” відкриє свої двері для відвідувачів в м. Кропивницькому 26 вересня.

Сергій Кузьменко – голова обласної держадміністрації, разом з представниками оргкомітету оглянули виставкові площі та павільйони, провів виїздні нараду з питань організації “AGROEXPO-2018”. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної дердавної адміністрації.

“Важливо, що з кожним роком виставка демонструє позитивну динаміку: збільшується кількість учасників і відвідувачів, якіснішим стає рівень організації, про нас все більше і більше дізнаються як в Україні, так і в світі, – виділив Сергій Кузьменко. – Сподіваюся, що цього року “AGROEXPO” відкриється по-новому і для жителів області, і для численних гостей”.

Які цікаві новинки будуть на аграрній виставці в цьому році, стисло повідомили ініціатори проведення, голова ради Асоціації підприємств-виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш» Павло Штутман та керівники профільних структурних підрозділів ОДА.

На зустрічі говорилося про досягнення минулорічних рейтингів “AGROEXPO”, її значущість в агропромисловості України і про те, що входить десятки найбільших у Європі. Хоча минулого року площа виставки складала рекордні 125 тисяч квадратних метрів, цього річ її знову планують збільшити. Були внесені зміни в облаштування зоні реєстрації учасників та додатково відкрили третю конферанц-залу.

Цього року, як і минулого, відбудеться польова демонстрація техніки та тест-драйви на полях площею 12 гектар. Буде представлено і широкий асортимент тваринництва.

Родзинкою “AGROEXPO-2018” залишиться традиційний “Покровський ярмарок” з представлення економічного, культурного і туристичного потенціалу районів Кіровоградщини, який цього року триватиме всі 4 дні роботи виставки і набуде формату окремого ярмаркового “містечка”.

Культурно-розважальну програму виставки представлятимуть колективи з Кіровоградської області та інших регіонів, а саме Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Планують внести зміни і у формат урочистого відкриття виставки, який поки що тримають в секреті. На офіційне відкриття “AGROEXPO-2018” запрошено представників посольств іноземних держав. Дві делегації вже підтвердили свою участь, з іншими тривають перемовини.

В даний час відбувається останні організаційні заходи по підготовці виставки до. Для зручності відвідувачів виставки буде курсувати спеціальний пасажирський транспорт (у часи пік великогабаритний), також буде подовжено відстань і час роботи міських маршрутних автобусів.