Відкриття виставки картин олександрійця С.Ніколенка: «потрійний» мистецький захід

В художній галереї нашого міста VashArt відкрилася персональна виставка картин відомого олександрійського художника і педагога Степана Ніколенка. Втім, назвати цей захід просто відкриттям експозиції картин буде великим спрощенням: як і зазначалося раніше в анонсі «Голосу Громади» з посиланням на інформацію від «ВашАрт», це була подія «три в одному». Проходила вона за повного «аншлагу», якого галерея, мабуть, не знала з часів своєї діяльності.

Все пояснила гостям, яких набралася повна зала, у вступній частині заходу господиня і засновниця галереї Ірина Кваша. За словами пані Ірини, вона, як організатор, її численні сподвижники та однодумці зі «Спілки митців Олександрійщини» і просто друзі та знайомі «підігнали» під одну дату відзначення чергової (вже третьої) річниці існування галереї, відкриття відремонтованої виставкової зали галереї і власне, відкриття виставки картин С.Ніколенка. Своє словесне «інтро» Ірина супроводжувала демонстрацією слайдів, на яких присутні могли наочно ознайомитися з поки що короткою, але наповненою подіями історією галереї. Фото зафіксували стан приміщення галереї трирічної давнини у тому вигляді, в якому воно дісталося у користування засновниці: здавалося б, ні на що не придатні кімнати колишнього, давно закритого ґудзикового виробництва УТОС з обідраною штукатуркою на стінах і стелі, прогнилою підлогою, без електропроводки та інших комунікацій і навіть без елементарного входу з вулиці. Наступні слайди запам`ятали поступове приведення до ладу приміщення, яке крок за кроком, зусиллями багатьох людей змінювало свій вигляд. А останню (поки що) велику роботу проробила декілька тижнів тому всеукраїнська команда БУР, яка разом з місцевими волонтерами відремонтувала найпросторішу виставкову залу галереї. І хоча в інших залах приміщення роботи ще вистачає, ось ці події і стали тими трьома «родзинками» заходу.

Але слід зазначити, що практично з першого дня і весь час в галереї паралельно йшли два процеси: технічний – з його важким і від того затяжним у часі ремонтом, і творчий – за три роки тут було проведено безліч виставок мистецьких творів, художніх майстер-класів, творчих зустрічей і навіть демонстрацій фільмів кіноклубу (про що неодноразово розповідав свого часу «Голос Громади»).

Ірина Кваша тепло подякувала всім співучасникам і помічникам за їхню допомогу у мистецькому житті галереї і скромно поділившись найближчими планами, пообіцяла тримати встановлену нею ж «планку» на висоті. Після цього відвідувачі заходу пили каву, з задоволенням оглядали численні полотна, виставлені у залі та у невимушеній обстановці спілкувалися з присутнім на виставці автором Степаном Ніколенком і між собою. Експозиція картин триватиме у галереї щонайменше протягом місяця.