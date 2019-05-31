Відлуння останнього дзвоника в навчальних закладах Олександрії (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сьогодні у навчальних закладах міста пройшли святкові лінійки останніх дзвінків, повідомляє Голос Громади.

Наші кореспонденти завітали до навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».

Цього дня на подвір`ї Олександрійського колегіуму для проведення святкової лінійки вишикувались учні та педагоги закладу, батьки – аби підтримати, порадіти та разом з дітьми пережити ці хвилюючі митті життя.

Під час урочистостей з вітальними словами до присутніх звернувся директор колегіуму Олександр Авраменко. Також пролунали тематичні музичні виступи учнів, звучали зворушливі й наставні слова від батьків та рідних, випускники виконали шкільний вальс, й загадавши омріяні бажання відпустили у небо повітряні кульки.

По завершенню святкової лінійки для всіх школярів прозвучав останній дзвінок у цьому навчальному році, а випускники відправились до класних аудиторій на свій останній урок.

Цьогоріч НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» випускає понад 60 учнів.





