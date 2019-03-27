Відомі результати досліджень масової загибелі риби у водоймі на території Олександрії

Фахівці Держпродспоживслужби області відреагували на повідомлення про масову загибель риби в ставку, який знаходиться у використанні ГО «Дружба» та провели обстеження водойми й відібрали зразки риби і води для лабораторних випробувань.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Результати досліджень показали, що у пробах води зі ставка встановлено перевищення вмісту вільного азоту в 7,4 раза. Крім цього відмічено перевищення допустимих норм вмісту нітратів у 2,6 раза. Результатами дослідження біологічного матеріалу виключено бактеріальні хвороби риби.

Також імовірною причиною такої ситуації міг бути низький вміст кисню у воді, який виник у результаті недостатнього проведення комплексу заходів, направлених на відновлення газообміну, штучної аерації водойми, збільшення проточності води тощо.