Відомо, кого з працівників Кропивницької райдержадміністрації зловили на вимаганні й отримані хабара

Днями, прокуратура Кіровоградщини викрила головного архітектора одного з районів області на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Вимагачем виявилася Сухопарова Євгенія Сергіївна, яка очолює районний відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

У ході досудового розслідування встановлено, що держслужбовиця вимагала по 200 доларів США за видачу паспорту прив’язки на розміщення двох тимчасових споруд на території району.

У службовому кабінеті фігурантку зловили в момент передачі хабара. Було виявлено та вилучено кошти неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США та ще 200 доларів, які були ідентифіковані та передані в якості хабара днями раніше.

Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.