Письменник та викладач світової літератури Валерій Жванко сьогодні, 22 березня презентував свою книгу «Барокові закапелки Олександрії». На заході побували і кореспонденти Голосу Громади.

Презентація пройшла в приміщенні Олександрійського районого будинку культури. Книгу, що вийшла тиражем в 1000 примірників, видали російською та українською мовами.

На презентації Валерій Жванко розповідав про етапи написання книги та про філософію, яку несе його література.

«Є такі куточки потайні, які відкриваються тільки тоді і тільки тому, хто любить: ось про що ця книга. Вона про ці “закапелочки”, які відкриваються всім нам», – розповіла дружина літератора Зинаїда Жванко.

Автор зазначив, що важливу роль у виданні його книги відграла програма «Книговидання і книгорозповсюдження 2016». Крім цього, допомагали і місцеві політичні та громадські діячі, зокрема Павло Фесюк, Любов Мороз, Олександр Безкровний та Віктор Голобородько.

На заході також виступали танцювальні та вокальні колективи, спортсмени вийшли на сцену з показовими виступами. Свої номери презентували колектив «Вуличний балет», вокалісти «Аколада», студенти Олександрійського училища культури і вихованці «ВПСК Захист».