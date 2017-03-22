Письменник та викладач світової літератури Валерій Жванко сьогодні, 22 березня презентував свою книгу «Барокові закапелки Олександрії». На заході побували і кореспонденти Голосу Громади.

Презентація пройшла в приміщенні Олександрійського районого будинку культури. Книгу, що вийшла тиражем в 1000 примірників, видали російською та українською мовами.

На презентації Валерій Жванко розповідав про етапи написання книги та про філософію, яку несе його література.

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«Є такі куточки потайні, які відкриваються тільки тоді і тільки тому, хто любить: ось про що ця книга. Вона про ці “закапелочки”, які відкриваються всім нам», – розповіла дружина літератора Зинаїда Жванко.

Автор зазначив, що важливу роль у виданні його книги відграла програма «Книговидання і книгорозповсюдження 2016». Крім цього, допомагали і місцеві політичні та громадські діячі, зокрема Павло Фесюк, Любов Мороз, Олександр Безкровний та Віктор Голобородько.

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На заході також виступали танцювальні та вокальні колективи, спортсмени вийшли на сцену з показовими виступами. Свої номери презентували колектив «Вуличний балет», вокалісти «Аколада», студенти Олександрійського училища культури і вихованці «ВПСК Захист».

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