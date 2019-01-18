Відповідальні батьки Олександрійщини мають право на соціальну пільгу від держави

З настанням 2019 року набуло чинності положення другого пакету законів “Чужих дітей не буває” щодо отримання податкової соціальної пільги сумлінними батьками.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області у Facebook.

Податкову соціальну пільгу зможуть отримати:

– батьки двох і більше дітей віком до 18 років;

– одинока мати або батько, вдова чи вдівець, опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років;

– особи, які утримують дитину (дітей) з інвалідністю віком до 18 років.

Для одержання податкової пільги необхідно подати письмову заяву та копії відповідних документів за місцем вашої роботи.

За детальною інформацією звертайтесь до центрів надання безоплатної правової допомоги у вашому місті або за телефоном контакт – центру Координаційний центр з надання правової допомоги за номером 0 800 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України.