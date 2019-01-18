Відповідальні батьки Олександрійщини мають право на соціальну пільгу від держави

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З настанням 2019 року набуло чинності положення другого пакету законів “Чужих дітей не буває” щодо отримання податкової соціальної пільги сумлінними батьками.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області у  Facebook.

Податкову соціальну пільгу зможуть отримати:

– батьки двох і більше дітей віком до 18 років;
– одинока мати або батько, вдова чи вдівець, опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років;
– особи, які утримують дитину (дітей) з інвалідністю віком до 18 років.

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Для одержання податкової пільги необхідно подати письмову заяву та копії відповідних документів за місцем вашої роботи.

За детальною інформацією звертайтесь до центрів надання безоплатної правової допомоги у вашому місті або за телефоном контакт – центру Координаційний центр з надання правової допомоги за номером 0 800 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України.

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