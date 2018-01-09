Відсьогодні стартувала реєстрація пробного ЗНО

Сьогодні, 9 січня, стартує реєстрація пробного ЗНО на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, реєстрація триватиме до 31 січня 2018 року.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Зазначимо, що участь у пробному ЗНО проводиться на платній основі. Вартість участі у пробному тестуванні з одного предмета від 129 –132 грн, проте точну суму потрібно уточнювати на сайтах регіональних центрів.