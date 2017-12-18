Відсьогодні відновлено рух міських автобусів по вулиці 6-го Грудня

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Фото Олександрійська міська рада

У зв’язку з закінченням ремонтування дорожнього покриття по вулиці 6-го Грудня рух міських автобусів маршрутів №2; 3; 10; 12 відсьогодні, 18 грудня, був відновлений.

Про це повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради.

Маршрут №3 тимчасово буде курсувати по таких вулицях:
З міста: з/вокзал – вул.Діброви – пр.Соборний – вул. Софіївська – вул.6-го Грудня – далі по маршруту.

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