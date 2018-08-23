Відтепер безробітні Кіровоградщини можуть дізнатися про розмір нарахованої субсидії онлайн

Щоб дізнатися про стан призначення Вам субсидію, тепер не потрібно телефонувати в заклади соціального захисту населення. Віднедавна Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

За посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua безробітні Кіровоградщини мають змогу ввести свою поштову адресу і дізнатися чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний й неопалювальний сезони.

У реєстрі можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою в Україні. На сайті показано розмір отриманої субсидії за всі періоди.

При цьому відзначається, що особистих даних на сайті немає, лише інформація про нараховану допомогу.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і отримують допомогу з безробіття, студентам денної форми навчання при оформленні субсидії враховують фактичний розмір доходу. А громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття, – один прожитковий мінімум. Для тих, хто не перебуває на обліку в центрі зайнятості і свої доходи декларує як нульові, органи соціального захисту населення рахують два прожиткові мінімуми – 3368 грн.

Довідково

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом в Україні вперше в історії української незалежності. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.