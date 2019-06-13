Відтепер довідку з Пенсійного фонду можна отримати в електронному вигляді

Кожен мешканець Кіровоградщини може отримати довідки від Пенсійного фонду України без особистого відвідування сервісних центрів за умови реєстрації на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua).

Як зареєструватися?

За допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), який можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК). Це можна зробити в органах Державної фіскальної служби Кіровоградської області. Реєстрація на Веб-порталі осіб, які мають електронне пенсійне посвідчення, яке одночасно є платіжною банківською карткою, здійснюється автоматично. За допомогою логіну та паролю, які можна отримати при зверненні в будь-який сервісний центр з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Які саме довідки можна отримати в електронному вигляді?

Пенсіонери можуть отримати довідки про доходи.

Працюючі громадяни– ОК-5, ОК-7 та Додаток 9.

Страхувальник (роботодавець) може отримати інформацію за допомогою ЕЦП про осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, замовити Додаток 9 та отримати його за 5 хвилин від імені Юридичної особи.

Довідки, сформовані в електронному вигляді, дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання електронних послуг, посольствах та консульських установах, для пред’явлення в банківських установах, органах фіскальної служби, територіальних органах міграційної служби тощо.