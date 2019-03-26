Державна підтримка з відшкодувань енергокредів для населення діятиме зі змінами

До програми енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки було внесено зміни, відповідно з якими виплата відшкодувань відбуватиметься дещо по іншому.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Відтак у поточному році відшкодування ОСББ та ЖБК частини суми (тіла) кредиту здійснюватиметься в рівних долях за рахунок коштів обласного бюджету та місцевих бюджетів, але не більше ніж 100 тисяч гривень з відповідного бюджету за одним кредитним договором. При цьому відшкодування з обласного бюджету здійснюватиметься лише після надання компенсації за енергокредит з місцевого бюджету.

Наразі місцеві програми по співфінансуванню ОСББ, ЖБК затверджено у 9 районах, 2 містах обласного підпорядкування, 2 об’єднаних територіальних громадах та 1 районному центрі. Водночас реальні кошти для співфінансування енергокредитів передбачено лише у 4 районах, 2 містах обласного підпорядкування та 1 ОТГ.

Окрім цього департаментом житлово-комунального господарства підписано належні угоди з уповноваженими для надання енергокредитів банківськими установами: АТ КБ “Приватбанк”, АБ “Укргазбанк” та АТ “Ощадбанк”, які вже розпочали видачу кредитів у нинішньому році. Зокрема за інформацією АБ “Укргазбанк”, на даний кредити оформили 7 ОСББ на суму більше 1,8 мільйона гривень, з них 5 ОСББ в місті Олександрії (на суму майже 1 мільйон 200 тисяч гривень), 2 – у місті Кропивницькому (на суму більше 592 тисячі гривень).