Відтепер олександрійці можуть повертати неякісні ліки до аптек міста

З 1 січня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який, зокрема, вносить зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОЗ України.

Відтепер мешканці Кіровоградщини можуть повертати в аптеки ліки та медичні вироби, щоправда, тільки неякісні.

Для підтвердження факту неналежної якості потрібно отримати наступні документи:

– висновок про якість лікарських засобів, виданий лабораторією Державної служби України з лікарських засобів та/або уповноваженим лабораторією;

– розпорядження Держлікслужби про заборону обігу лікарського засобу.

В МОЗ пояснюють, що для повернення медичних препаратів до аптеки, необхідно також пред’явити розрахунковий документ на їх придбання.

При дотримані вищезазначених вимог споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.