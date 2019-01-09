Відтепер олександрійці можуть придбати іноземну валюту у банкоматах міста (ОНОВЛЕНО)

З нового року в Україні набрали чинності нові правила обміну валют.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт НБУ.

Відповідно до постанови Національного банку України №63 “4. Банк, фінансова установа мають право через платіжний пристрій здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні та продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні. Меню платіжного пристрою повинно містити інформацію про курс купівлі-продажу готівкових іноземних валют та повідомлення для фізичної особи-нерезидента про можливість здійснення зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях у касі того банку, тієї фінансової установи, яким належить платіжний пристрій, за умови наявності квитанції/чека банкомата. Платіжний пристрій повинен бути налаштований таким чином, щоб фізична особа перед здійсненням операцій, зазначених в абзаці першому пункту 4 розділу IV цієї Інструкції, мала змогу обирати на екрані платіжного пристрою резидентність особи (резидент/нерезидент)” з 1 січня жителі України, зокрема Кіровоградщини зможуть продавати й купувати іноземну валюту через платіжні термінали й банкомати.

За новими правилами кожен громадянин має можливість вносити до термінала готівкову гривню й отримувати іноземну валюту.

При обміні понад 150 тисяч гривень необхідно буде вказувати особисті дані, а при обміні меншої суми – немає такої необхідності.