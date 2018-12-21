Відтепер олександрійці зможуть користуватися першою онлайн-бібліотекою аудіокниг українською мовою (ВІДЕО)

В Україні створили та запустили в роботу першу онлайн-бібліотеку аудіокниг українською мовою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Громадське.

До бібліотеки «Слухай» увійшло 100 прозових та поетичних аудіокниг української класики зі шкільної програми, а також твори сучасних письменників, які начитували самі ж автори.

Також до озвучування долучилися відомі теле- та радіоведучі, актори театру й кіно, музиканти — Валерій Харчишин, Даша Астаф’єва, Богдан Бенюк, Даша Коломієць, Олександр Ярмак, Євген Галич.

Зокрема в онлайн-бібліотеці можна знайти аудіокниги Ольги Кобилянської, Григорія Квітки-Основ’яненка, Івана Франка, Панаса Мирного, Валер’яна Підмогильного, Максима Рильського, Олени Теліги, Дмитра Павличка, Лесі Українки, Миколи Хвильового.

З сучасної літератури є твори Ольги Деркачової, Євгена Ліра, Наталії Сняданко, Христини Козловської, Марка Лівіна та Катерини Бабкіної.