Відтепер олександрійці змушені будуть сплачувати пеню за борги з оплати за ЖК-послуг

Вчора, 9 листопада, Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла закон про житлово-комунальні послуги. Автори документа стверджують, що ЖЕКи позбавляться монополії на ринку надання комунальних послуг.
Положення закону такі:
- Закон повинен відрегулювати відносини споживачів і постачальниками комунальних послуг, в тому числі питання встановлення лічильників і оцінки якості надання комунальних послуг.
- З 1 січня 2019 року запроваджується пеня за кожний день прострочення оплати після дати, до якої повинні бути оплачені житлово-комунальні послуги у розмірі 0,01 % від суми боргу. Пеня не повинна нараховуватися, якщо є борг держави перед споживачами по субсидіях або виплаті зарплати бюджетникам.
Заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак зазначила: «Це означає, що за 100 днів прострочення – це 1% від суми заборгованості, тобто в рік максимальна сума пені становитиме 3,65%».
- Споживач може відключитися від системи централізованого опалення і постачання гарячої води. У багатоквартирному будинку таке можливо тільки за згодою всіх мешканців (колективний споживач).
- Споживач може розривати договір про надання комунальних послуг, попередивши про це виконавця за два місяці.
- Виконавець може припинити надання послуг, якщо споживач не сплачує їх, і звернутися до суду.
- Ціни і тарифи встановлюються за домовленістю сторін, крім тих випадків, коли ціни і тарифи є регульованими.
- Кабмін отримав право встановлювати лише порядок формування тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами.
- Документ позбавляє місцеві органи влади права встановлювати тарифи на деякі послуги, плата за які формує загальний тариф з обслуговування багатоквартирних будинків: переробка та захоронення побутових відходів, централізоване опалення та постачання холодної води і інші.
- Тарифи встановлюють компанії, які за місцевим конкурсом отримують право на надання населенню послуг із збирання, переробки та захоронення відходів.
«Ми пропонуємо виділити з чинного тарифу на воду і тепло, які діють у відношенні до споживача в багатоквартирному будинку, витрати на утримання абонентських служб і визначити їх в розрахунку на зрозумілу для людей одиницю виміру, а саме – у гривнях на одну квартиру в місяць. Це замість незрозумілих, наприклад, «30 гривень за гігакалорію», щоб людина побачила, скільки йому це коштує», – пояснила Бабак.
Заступниця підкреслила також, що згідно з документом, в багатоквартирних будинках електрика і газ подаються за індивідуальними лічильниками.
Нагадаємо, Верховна Рада України законом тимчасово заборонила стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги у 1996 році: «У зв’язку з невиконанням державою зобов’язань по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню, тимчасово забороняється нараховувати по розрахунках з 1 жовтня 1996 року та стягувати з громадян України пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати та за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична енергія, теплова енергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство)» – йшлося тоді у законоположенні.