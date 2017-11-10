Відтепер олександрійці змушені будуть сплачувати пеню за борги з оплати за ЖК-послуг

Вчора, 9 листопада, Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла закон про житлово-комунальні послуги. Автори документа стверджують, що ЖЕКи позбавляться монополії на ринку надання комунальних послуг.

Положення закону такі:

Закон повинен відрегулювати відносини споживачів і постачальниками комунальних послуг, в тому числі питання встановлення лічильників і оцінки якості надання комунальних послуг. З 1 січня 2019 року запроваджується пеня за кожний день прострочення оплати після дати, до якої повинні бути оплачені житлово-комунальні послуги у розмірі 0,01 % від суми боргу. Пеня не повинна нараховуватися, якщо є борг держави перед споживачами по субсидіях або виплаті зарплати бюджетникам.

Заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак зазначила: «Це означає, що за 100 днів прострочення – це 1% від суми заборгованості, тобто в рік максимальна сума пені становитиме 3,65%».

Споживач може відключитися від системи централізованого опалення і постачання гарячої води. У багатоквартирному будинку таке можливо тільки за згодою всіх мешканців (колективний споживач). Споживач може розривати договір про надання комунальних послуг, попередивши про це виконавця за два місяці. Виконавець може припинити надання послуг, якщо споживач не сплачує їх, і звернутися до суду. Ціни і тарифи встановлюються за домовленістю сторін, крім тих випадків, коли ціни і тарифи є регульованими. Кабмін отримав право встановлювати лише порядок формування тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами. Документ позбавляє місцеві органи влади права встановлювати тарифи на деякі послуги, плата за які формує загальний тариф з обслуговування багатоквартирних будинків: переробка та захоронення побутових відходів, централізоване опалення та постачання холодної води і інші. Тарифи встановлюють компанії, які за місцевим конкурсом отримують право на надання населенню послуг із збирання, переробки та захоронення відходів.

«Ми пропонуємо виділити з чинного тарифу на воду і тепло, які діють у відношенні до споживача в багатоквартирному будинку, витрати на утримання абонентських служб і визначити їх в розрахунку на зрозумілу для людей одиницю виміру, а саме – у гривнях на одну квартиру в місяць. Це замість незрозумілих, наприклад, «30 гривень за гігакалорію», щоб людина побачила, скільки йому це коштує», – пояснила Бабак.

Заступниця підкреслила також, що згідно з документом, в багатоквартирних будинках електрика і газ подаються за індивідуальними лічильниками.

Нагадаємо, Верховна Рада України законом тимчасово заборонила стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги у 1996 році: «У зв’язку з невиконанням державою зобов’язань по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню, тимчасово забороняється нараховувати по розрахунках з 1 жовтня 1996 року та стягувати з громадян України пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати та за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична енергія, теплова енергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство)» – йшлося тоді у законоположенні.