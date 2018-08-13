Відтепер особи з інвалідністю є повноцінними учасниками дорожнього руху

Відповідно до ЗУ «Про осіб з інвалідністю» Кабінет Міністрів України вніс ряд змін до Правил дорожнього руху постановою від 11 серпня 2018 року №553. Серед них:

– термін «інвалід» замінений терміном «особа з інвалідністю»;

– термін «інвалідна коляска» замінений терміном «колісне крісло»;

– особа, яка пересувається в колісному кріслі, стає повноцінним «учасником дорожнього руху» разом з велосипедистом і погоничем тварин;

– у транспортних засобах пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки, дозволено не використовувати ці паси.