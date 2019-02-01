Відтепер поліція Кіровоградщини буде контролювати якість та безпечність лікарських засобів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписала меморандум про співпрацю зі Службою Безпеки України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держлікслужби.

Основним напрямом співпраці Сторін у рамках зазначеного Меморандуму є:

– реалізація державної політики у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів та медичних виробів;

– здійснення державного нагляду за якістю та безпекою використання лікарських засобів та медичних виробів;

– протидія обігу фальсифікованих лікарських засобів;

– виявлення причин та умов, що сприяють незаконному обігу фальсифікованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.