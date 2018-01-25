Відтепер усі програми однієї з олександрійських телерадіокомпаній можна переглядати онлайн

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Відтепер усі програми олександрійської телерадіокомпанії “Контакт-ЛТД” можна переглядати через популярний відеосервіс YouTube. Цей сервіс, як повідомляють “Олександрійські новини”, дає змогу організувати перегляд програм практично з будь-якого електронного пристрою, включно зі смартфоном, якщо є належна швидкість Інтернету.

Як прокоментував головний редактор ТРК «Контакт-ЛТД» Віктор Голобородько, головною ідеєю цієї трансляції є вихід на більш широку аудиторію глядачів.

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Для переходу на канал “Контакт-ЛТД” у YouTube можна клікнути на банер, що знаходиться внизу головної сторінки сайту «Олександрійські новини», або перейти за посиланням ТУТ.

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